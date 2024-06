Et une console portable rétro de plus

Vous voulez une console rétro mais le choix est compliqué ? Ras-le-bol d'attendre que l' Analogue Pocket soit en stock ? Pas forcément attiré par les solutions à base d'émulation d' Anbernic ? Il existe désormais une autre alternative pour les jeux Game Boy et Game Boy Color : la ModRetro Chromatic . Disponible en plein de couleurs funky, la bête reprend le design du Game Boy Color et adopte un chassis en aluminium.Comme l'Analogue Pocket, elle dispose d'un port cartouche pour jouer aux vrais jeux et utilise un FPGA pour une expérience 100% fidèle. Mais la Chromatic va encore plus loin en proposant un écran reproduisant de manière exacte la taille, la résolution, les couleurs et la structure des pixels du GBC mais avec une luminosité de plus de 1000 nits histoire de pouvoir jouer même en plein soleil. En prime, la Chromatic est vendue avec une nouvelle version de Tetris fonctionnant en multi grâce au cable Link.Comme la Pocket, la Chromatic sera vendue $199 et dispose d'un port Link, d'un port USB-C et d'une prise casque. ModRetro a même bossé avec Koss pour sortir des versions colorées du Porta Pro . Au niveau autonomie, la Chromatic tient 24H avec deux piles AA et il y aura à terme une batterie qui se rechargera via le port USB-C. En attendant, ce dernier sert de sortie vidéo. ModRetro publie même des jeux néo-rétro que vous pouvez acheter sur cartouches.Il y a cependant un GROS hic à tout cela : derrière ModRetro se trouve un certain Palmer Luckey. Le fondateur d'Oculus a massivement viré à droite pendant sa carrière et a créé une boîte appelée Anduril qui vend tout un tas de saloperies aux forces armées. Il va même accueillir Donald Trump et l'aider à lever des fonds pour sa campagne cette semaine . Donc même si c'est galère d'en chopper une, préférez l'Analogue Pocket au Game Boy Facho.