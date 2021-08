Et pour quelques studios de plus à Montréal

Gearbox ne perd pas de temps. Quelques mois après avoir été racheté par Embracer , Gearbox a ouvert un nouveau studio à Montréal. C'est le deuxième studio canadien de Gearbox après Gearbox Studio Québec qui a ouvert en 2015. Gearbox Studio Montréal comportera à terme 250 employés. Et si vous vous demandez "hey mais ça commence à faire beaucoup de monde à Montréal ?" vous avez raison.Il y aura plus de 70 studios sur place selon un Google Spreadsheet non-officiel (merci channie). Officiellement Montréal parle de 200 studios de 15 000 emplois directs . Ubisoft emploie un tiers d'entre eux et est devenu le passage obligé pour s'installer là bas. Les développeurs y passent quelques années avant de passer chez les concurrents. Certains finissent par revenir chez Ubi et d'autres finissent par fonder leur propre studio. Cette relation incestueuse explique en partie pourquoi beaucoup de jeux produits là-bas se ressemblent surtout quand il s'agit de mondes ouverts.