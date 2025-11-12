ACTU
Et pour quelques bundles de plus
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a un nouvel acteur dans le petit monde des bundles de jeu : Digiphile ! Le principe est simple : pour chaque bundle, vous recevez plus ou moins de jeux selon combien vous payez et une partie des revenus est donnée à une ONG. Si vous trouvez que c'est Humble Bundle avec une moustache, c'est normal : Digiphile a été fondé par des anciens d'HB.
Vous pouvez lier votre compte Steam afin de détecter automatiquement les jeux que vous avez déjà quand vous achetez un bundle. Vous pouvez alors refiler les doublons ou les échanger contre des crédits afin d'acheter d'autres jeux. Le premier bundle tape très fort vu que pour $20 vos tapez le remake de System Shock, le remaster de System Shock 2 (qui a un mode co-op !), Shadows Of Doubt, Fallen Aces et trois autres immersive sims. Oui, votre liste de jeux en retard ne va pas s'améliorer.
