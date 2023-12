Epic Win contre Google

Il y a plus de deux ans, le procès d'Epic Games contre Apple se terminait par une défaite d'Epic Games, permettant à Apple de conserver son monopole sur iOS. Epic Games avait aussi intenté un procès à Google pour des raisons similaires et cette fois le créateur de Fortnite a gagné . Google est reconnu coupable d'avoir un monopole sur les appareils Android via Google Play et le système de paiements.Si vous vous demandez pourquoi Google a perdu alors qu'Apple a gagné, ce n'est pas juste car Apple a de meilleurs avocats : Google a été beaucoup moins prudent qu'Apple dans son approche et a utilisé des techniques mafieuses pour bloquer les boutiques concurrentes à Google Play tout en passant des accords secrets avec certains développeurs comme Spotify ou Netflix et se faisant des marges indécentes sur Google Play.Google va évidemment faire appel de la décision mais si cette dernière est maintenue et qu'elle fait jurisprudence, cela pourrait forcer Google à totalement ouvrir Android aux boutiques et systèmes de paiements concurrents. Cela pourrait même à terme forcer Apple à faire pareil.