Epic Games : les jeudis gratuits, le silence infini...

Chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Game Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payants pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Et cette semaine, on a le droit à un peu de space opera.Commençons par le titre sortant. L'excellent Jurassic World Evolution est encore disponible pour une poignée d'heure. On ne présente plus ce jeu, issu de la série de films éponymes, qui vous placera en charge de la gestion du parc d'attraction le plus cher de l'histoire.Arrive cette semaine le non moins excellent Crying Suns , mélange de genres rogue lite et tactique. Si vous voulez vous faire une idée, ruez vous sur le test de miniblob , qui décrit le jeu comme "un titre incontournable pour tous les amateurs de space opera, de SF spatiale au sens large, voire tout simplement de jeux vidéo avec de bonnes histoires."