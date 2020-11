ACTU Epic Games : les jeudis gratuits, c'est pour dire merci Mad Dog il y a 2 h par email

Chaque semaine, chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Game Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payants pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Et cette semaine c'est Thanksgiving, mais est-ce que ça veut dire qu'on va recevoir un super cadeau?



Dernière chance pour télécharger Elite Dangerous gratuitement ! Approchez, approchez et laissez-vous tenter par les astres célestes (attention pas trop quand même ce sont des étoiles, ça chauffe ces machins-là). On a donc devant nous un jeu de simulation spatiale, en mode bac à sable, avec tout un paquet de choses à faire, parfait pour passer le temps en période de quarantaine. Je vous recommande particulièrement le mode VR : la sensation qu'on éprouve quand un saut se termine tout prêt d'une étoile est inoubliable.



Et cette semaine c'est les vacances aux US puisque c'est Thanksgiving, et rien de tel qu'une bonne promenade dans la campagne bien boueuse de Novembre pour fêter ça. MudRunner est donc une simulation de véhicules tout terrain (mais surtout dans la boue) qui vous emmenera faire des virées dans la Sibérie sauvage (ou quelque chose qui y ressemble beaucoup). Le but du jeu est de livrer des colis d'Amazon de Noël du Parti en s'aidant seulement d'une boussole et d'une carte. Le tout est sorti en 2017 et à été très bien accueilli par les joueurs.



A la semaine prochaine pour encore plus de jeux gratuits!