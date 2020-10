aux Etats Unis

Chaque semaine, chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant de l'Epic Game Store, pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payant pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. C'est gratuit, de rien, c'est pour nous.On commence avec le contenu sortant et l'excellent Abzû . Au programme, petites ballades sous marines et plénitude. Si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment.Rising Storm 2: Vietnam, pas dégoutant non plus selon metacritic , quitte lui aussi la liste des jeux gratuits demain. C'est un FPS multi-joueurs qui se passeau Vietnam donc, jouable jusqu'à 64 joueurs.Et chez les nouveaux arrivant on trouve Amnesia: A Machine for pigs. Rien que pour son titre fantastique je vous mets en lien la news de Nicaulas. Sortis en 2013, le jeu d'horreur de Frictional Games et TheChineseRoom connaitra des critiques mixtes. Et vous, qu'en pensez-vous?On continue avec Kingdom: New Lands qui se situe entre Kingdom et Kingdom: Two Crowns . Si vous voulez vous faire une idée, allez lire l'excellent test de Ze_PilOt sur ce dernier, assez proche de New Lands.Amusez vous bien, et à la semaine prochaine !