Epic Games : les jeudis gratuits

Toutes les semaines, l'Epic Game Store propose des jeux gratuits à ajouter dans sa libraire pour toujours. Et il ne s'agit pas de petits jeux sortis par des studios obscurs. Depuis six mois, des titres tels que Remnant from the Ashes, World War Z, GTA V, Borderlands 2 ainsi que la "pré-suite", Watch Dogs 2... (la liste est longue) sont sortis gratuitement, sans obligation autre que de se créer un compte.La stratégie paraît assez évidente pour Epic : attirer le plus de monde possible sur leur plateforme pour encourager les studios à utiliser le Unreal Engine et donc à publier leurs jeux sur le Epic game store pour attirer encore plus de monde, etc...Et ils peuvent se le permettre : avec la machine instoppable qu'est Fortnite, l'argent coule à flots, et la valorisation de la société explose . C'est donc le bon moment pour Epic de s'essayer dans cette sorte de growth hacking bien généreuse. Nous allons donc faire de cette news une récurrence, de couvrir chaque mercredi les jeux arrivant le lendemain, mais aussi ceux qui sortent du catalogue gratuit au cas où vous les auriez ratés. Oui, on pense à vous très fort.Commençons donc par l'excellent Pikuniku qui est disponible jusqu'à demain. Un petit bonbon à la menthe selon billou95 . Dans les nouvelles arrivées demain, on retrouve le paisible Abzû sorti en 2016. Pour ceux qui préfèrent l'odeur du napalm le matin au bon air marin, il y a aussi Rising Storm 2: Vietnam. Le jeu, qui a reçu un plutôt bon accueil dans la presse et chez les joueurs , provient de la série des Red Orchestra et offre un multi jusqu'à 64 joueurs.Amusez-vous bien!