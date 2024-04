Enfin, Harold Halibut sort aujourd’hui

Cela fait désormais presque six années que l’on avait annoncé l’arrivée du jeu de Slow Bros. , on veut bien entendu parler de Harold Halibut . La bonne nouvelle est qu’il sort aujourd’hui sur PC et consoles, l’autre bonne nouvelle est qu’il sera aussi disponible sur le Xbox Game Pass . Il est encore un peu tôt pour partager les avis des joueurs comme des critiques, mais dans l’ensemble cela a l’air d’être un jeu avec des retours satifaisant. Le titre n’est pas exempt de défauts, mais il se démarque comme vous pouvez le voir par sa magnifique direction artistique.