Endless Legend 2 : la positive Amplitude

Le premier jeu d'Amplitude Studios post-Sega sera Endless Legend 2, la suite du 4X super chouettos sorti en 2014. La principale nouveauté de ce deuxième opus est que le jeu se situera sur un monde comprenant un océan capricieux qui apporte son lot de catastrophes. En fonction des marées, certaines parties de la carte seront découvertes our recouvertes.Le jeu sortira en évaluation précoce sur Steam quelque part en 2025 et pour la version initiale, quatre factions seront présentes. Chacune aura une philosophie et un style de jeu différent. V ous pouvez vous inscrire pour la beta dès à présent . Endless Legend 2 est publié par Hooded Horse , un éditeur indie spécialisé dans les jeux de stratégie et jeux de gestion. Ils ont publié Old World et Xenonauts 2 par exemple.