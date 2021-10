Encore une bonne raison de détester les chasseurs

Peut-être attendiez-vous avec impatience la sortie de la version PC de Monster Hunter Rise , qui doit arriver en tout début d'année prochaine, pour y jouer en multi avec vos petits cousins de huit ans sur leurs Switch. On ne juge pas, chacun ses kinks. Malheureusement pour vous, et pour tous ceux dans des situations plus ou moins similaires, Capcom vient d'annoncer via un tweet assez laconique et même pas tellement contrit qu'en fait, les fonctionnalités de cross-save et de cross-play entre les deux versions ne verraient pas le jour. Pourquoi ? Parce que. Au rayon des nouvelles un peu plus réjouissantes, la démo de la version PC arrivera dans deux jours, le 13 octobre, histoire de voir si au moins le portage n'est pas trop lamentable.