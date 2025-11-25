ACTU
Encore un nouveau jeu chez HoYoverse avec Varsapura
Décidément, HoYoverse a beaucoup de projets en cours. En plus des contenus énormes pour Genshin Impact, Tears of Themis, Honkai: Star Rail et Zenless Zone Zero, ils ont aussi présenté en août Honkai: Nexus Anima, sorte de RPG avec des créatures à la Pokémon / Digimon aussi avec des éléments auto chess. Puis fin septembre, ils sont revenus avec Petit Planet (dont je n’ai pas parlé, donc j'vous colle le site) qui s’approche plus d’un Animal Crossing, Stardew Valley et autre Fae Farm, et dont je suis évidemment inscrit à la beta.
Cette semaine, le géant de Shanghai revient cette fois-ci avec Varsapura, un jeu peut-être un peu plus ambitieux que les deux autres précédemment annoncés.
Varsapura est pour le moment assez loin d’une sortie. Même si HoYoverse a balancé une vidéo de 31 minutes avec un développement déjà bien abouti sous Unreal Engine 5, le tout capturé sur un gros PC avec une RTX 4090 afin d’envoyer un peu de rêve. D’ailleurs, la description de la vidéo souligne assez clairement que le studio est en plein recrutement pour ce nouveau jeu, avec des postes ouverts à Shanghai, Singapour et Los Angeles.
En attendant une annonce avec une date de sortie, on peut tout de même apprécier l’ambiance qui dénote pas mal avec ce que fait généralement le studio. On suivra un Hollowone, une jeune femme souhaitant rejoindre le SEAL, pour Shadow Entity Analysis and Limitation, sorte de société secrète chargée de gérer des phénomènes paranormaux dont le monde dont Varsapura est touché.
Apparemment, l’histoire est découpée en deux. D’un côté, la trame principale suivra une quête personnelle, et de l’autre, on devra résoudre des événements surnaturels ici et là dans un monde en open world. Le reste de la présentation nous propose de découvrir un système de combat qui a l’air plutôt dynamique, à base de bagarre, de pouvoirs surnaturels et, plus surprenant, de déplacement et combat à l’aide d’un parapluie pour Hollowone. Parce que pourquoi pas. On découvre aussi assez rapidement qu'il sera possible de partir en mission à trois personnages, chacun d’entre eux possèdes des spécialisations, comme Sayuki et ses gros classeurs qui tabasse ou Dokki et sa sorte de grosse boule accrochée à une chaîne.
Et évidemment, on voit le coup venir… il s’agit probablement d’un gacha, comme tous les jeux HoYoverse, avec des nouveaux personnages à débloquer et tout le tralala. En l’état, Varsapura a sacrément de la gueule et pourrait bien tirer un peu son épingle du jeu, avec son aspect bizarre mêlant réalisme, surnaturel, mais tout de même une direction artistique bien anime. Peut-être qu’il se montrera dans un gros segment HoYoverse aux The Game Awards 2025.
