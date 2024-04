Encore un nouveau bundle de itch.io pour la Palestine

Après un bundle pour la Palestine en juin 2021 , puis un deuxième fin octobre 2023 itch.io propose le Palestinian Relief Bundle hébergé par ghosthunter qui regroupe 373 articles de 358 créateurs. Le total s’échange normalement pour 1 657 dollars, mais comme c’est vous, vous aurez une remise de plus de 99 % et vous pourrez obtenir le tout pour 8 dollars . Comme d’habitude, vous pouvez bien évidemment donner plus.Au moment d’écrire ces lignes, la cagnotte est à plus de 150 000 dollars pour un objectif de 250 000. L’ensemble des dons sera reversé à la Palestine Children's Relief Fund , pour répondre aux besoins humanitaires urgents et à appuyer les efforts de relèvement à long terme à Gaza. La campagne se terminera dans un peu plus d’une semaine. Nous rappelons que devant ce sujet sensible, Factornews supprimera systématiquement tous les commentaires hors-sujets.