Embarquement immédiat pour l'Île aux Singes

On aurait presque eu tendance à l'oublier avec l'actualité un peu chargée du week-end, mais le jour le plus important de l'année est enfin arrivé : celui de la sortie de Return to Monkey Island . Trente ans après le dernier épisode sur lequel il avait oeuvré, Ron Gilbert reprend la barre pour offrir un "vrai" troisième épisode aux aventures de Guybrush, Elaine, LeChuck, Stan et le poulet en caoutchouc avec une poulie au milieu.Le jeu est disponible dès maintenant sur PC et sur Switch, et on espère qu'il répondra enfin à la question qui taraude tant de joueurs depuis trois décennies : quel est donc ce fameux secret de l'Île aux Singes ?