ACTU
Elden Ring Tardive Edition
Dans la tonne de jeux que l’on a essayé lors de la Gamescom 2025, j’ai pu mettre mes petites mains fébriles sur Elden Ring Tarnished Edition, tournant sur une Switch 2 en mode portable. N’ayant pas vraiment eu le temps d’y passer plus de 10 minutes, je n’ai pas souhaité écrire de preview sur cette version, pourtant très attendue. Néanmoins, j’avais dit à Billou95, lors d’un de nos podcasts ou juste en discussion de fin de journée : “j’ai testé Elden Ring sur Switch 2, et c’était pas ouf niveau framerate, genre 20/25 FPS pas plus.”
Apparemment, malgré mes yeux de joueur qui s’en fout un peu du framerate la plupart du temps, j’avais visé juste. En effet, même si FromSoftware n’avait pas donné de date de sortie autre que “fin 2025” pour ce portage, ce petit détail technique laissait entrevoir quelques problèmes… Et il semblerait que les équipes de FromSoftware soient bien au courant, puisque le studio vient de poster un message sur le réseau social des nazis, par ici, annonçant tout simplement un report pour l’année 2026.
Une sage décision, qui laisse FromSoftware le soin de préciser que ce petit décalage de temps est nécessaire pour ajuster les performances du jeu, totalement aux fraises. Pour rappel, cette Tarnished Edition intègre le jeu de base, mais aussi le DLC Shadow of the Erdtree, ainsi que quelques cosmétiques pour notre personnage et Torrent, le cheval biquette. Et vu le planning de cette fin d'année, ce n'est peut-être plus mal.
