Histoire de rendre le jeu "plus accessible et plus réaliste", Respawn (plutôt Electronic Arts) a décidé de diviser le Battle Pass d' Apex Legends en deux moitiés. Ainsi, au lieu de payer une seule fois pour une saison entière, vous devrez maintenant payer deux fois pour avoir l'honneur de débloquer des récompenses. Vous voulez le niveau Premium ? Ce sera 9,99 dollars pour chaque demi-saison. Vous préférez le Premium+ ? Doublez la mise avec un joli 19,99 dollars par moitié. Les passes de combat ne seront désormais disponibles qu'avec de l'argent réel, éliminant ainsi la possibilité d'utiliser la monnaie du jeu, les pièces Apex que vous avez durement gagnées en jouant. La communauté des joueurs est forcément ravie et a qualifié ce changement de "décision épouvantable" et "vraiment embarrassante". Mais Respawn, avec son optimisme à toute épreuve, espère quand même attirer les joueurs dans ce nouveau système en offrant gratuitement le Battle Pass de la première demi-saison. Bien sûr, il y a un petit hic : il faut se connecter et relever une série de défis dans les deux premières semaines.Alors, si vous aimez les défis et que vous avez de l'argent à gaspiller, Electronic Arts a fait de son mieux pour rendre Apex Legends parfait pour vous. On a l’impression que les autres, en revanche, ne vont pas tarder à passer leur chemin vers un autre Battle Royale.