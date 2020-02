EA recentre la licence Need For Speed chez Criterion

Il semblerait qu’ Electronic Arts ne soit pas tout à fait heureux des ventes des derniers épisodes de Need For Speed développés par Ghost Games . Suite à une interview chez gamesindustry, on apprend que l’éditeur tentaculaire a même de gros projets pour sa licence, et se permet de recentrer un peu le tout, quitte à licencier au passage.Dans un premier temps, le studio suédois Ghost Games, qui devrait changer de nom en EA Gothenburg dans quelques mois, concentrera une partie de ses forces sur les technologies entourant le moteur maison, Frostbite Engine. La plupart resteront à Gothenburg et épaulera DICE , situé à Stockholm. C’est pratique, c’est le même pays et ça se fait rapidement en avion ou en train. L’autre partie, les équipes créatives du studio, auront droit de déménager dans les différents studios d’Electronic Arts, notamment chez Criterion Games , à Guildford, en Angleterre. Moins pratique là.Il restera tout de même 30 postes dit « à risque ». Concrètement, c’est possiblement 30 personnes sur le carreau, mais les représentants d’EA n’ont pas donné plus de précision. S’agit-il du studio de Bucarest ? Aucune idée.Du côté de la licence Need For Speed, le mouvement est donc déjà enclenché. Concrètement, après avoir développé Need for Speed : Rivals en 2013, le reboot de la licence en 2015, Need for Speed : Payback en 2017 et l’an dernier, le déjà oublié Need for Speed : Heat , le studio fantomatique laisse la main à Criterion Games, que l’on connait pour la série des Burnout, mais aussi pour Need for Speed : Hot Pursuit en 2010 et Need for Speed : Most Wanted en 2012.Une excellente nouvelle puisque ce sont les meilleurs épisodes depuis ces 10 dernières années ! Et surtout un très bon changement pour les Anglais, puisque le studio est considéré par la maison mère, comme une aide pour de gros AAA. C’est pour cela qu’ils ont travaillé sur Star Wars Battlefront : X-Wing VR Mission, Star Wars Battlefront 2, Battlefield V avec DICE, tout en donnant un coup de main sur Need for Speed Rivals en 2013. C’est d’ailleurs à cette date qu’un changement radical s’est opéré chez Criterion, puisque plus de 80% des personnes ont migré chez Ghost Games, tout en restant dans les locaux. Un joyeux bordel.On devrait donc avoir des nouvelles assez rapidement et qui sait, peut-être que cela signera le vrai retour de Criterion sur le devant de la scène !