EA fait sa pub

Les annonceurs ont un problème avec le jeu vidéo : chaque minute que vous passez dans un jeu est du temps en moins à regarder des pubs à la télé ou sur YouTube. Du coup, ils essayent depuis longtemps d'insérer des pubs directement dans nos JV. On se souvient par exemple de Massive Inc , la société rachetée par Microsoft qui collait des bannières de pub dans nos MMO favoris. Certains annonceurs ont même créé des jeux entiers pour promouvoir une marque et parfois pas dégueu (Tapper, Cool Spot,...).Ces derniers temps, les annonceurs sont passés à la vitesse supérieure en insérant des spots de pub directement dans les menus des jeux histoire que vous ne les ratiez pas. Ce fut le cas pour NBA 2K21 et UFC 3 . C'est beaucoup plus simple pour eux car ils peuvent réutiliser les pubs tournées pour d'autres médias. On notera que les jeux en question sont déjà bardés de sponsors réels et sont des machines à fric remplies de micro-transactions.Mais ils semble que les éditeurs veulent passer à la vitesse supérieure. Simulmedia, une régie publicitaire, a lancé la plateforme playerWON qui permet de diffuser des spots de pub dans les jeux. En échange, les joueurs débloquent des merdouilles numériques. C'est une technique souvent employée dans les free-to-play mobiles mais on risque de la voir arriver dans les jeux PC et consoles vu que des studios comme EA et Hi-Rez Studios sont déjà en discussion pour intégrer playerWON dans leurs jeux.Du coup on se fera un plaisir de vous signaler les jeux en question afin que vous les évitiez. On a même un slogan pour l'occasion : "playerWON, gamers lost".