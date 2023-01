E3 2023 : A fond dans les constructeurs mais pas trop

Incroyable mais vrai : l'E3 se tiendra cette année en personne après un hiatus de trois ans. Mais la grande question : qui y mettra les pieds ? Sony a arrêté d'y aller en 2019. Microsoft n'a plus de stand au Convention Center depuis quelques années, préferrant faire son propre truc au Microsoft Theater. Selon IGN , ce serait au tour de Nintendo de zapper le salon en 2023 pour la première fois depuis l'ouverture du salon en 1995 . EA et Activision n'y ont pas mis les pieds depuis des années et on les voit mal revenir. Bethesda appartenant désormais à Microsoft, ils vont peut-être aussi zapper le salon.Les autres habitués (Ubisoft, Capcom, Warner, Embracer, Sega, Square Enix...) n'ont pas encore annoncé leurs plans mais la disparition supposé de Nintendo pourrait les faire changer d'avis. Le vrai drame serait que Devolver Digital ne fasse pas le déplacement.