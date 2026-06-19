ACTU E1M1 CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Un des aspects les plus mémorables de Doom est sa musique et elle a été composée par Robert "Bobby" Prince. C'était même le compositeur attitré d'id Software vu qu'il a aussi écrit la musique de Commander Keen et de Wolfenstein 3D. En plus de cela, il a bossé pour les copains d'Apogee Software en créant la musique de Duke Nukem 2, Rise of the Triad et Duke Nukem 3D, les deux derniers en collaboration avec Lee Jackson.



Avant tout cela, il était devenu avocat et il avait fait le Vietnam. Il a été membre d'un groupe de R&B dans les années 60 appelé The Jesters. Plutôt cool le bonhomme. Il s'est éteint ce mardi à l'âge de 81 ans. Qu'il repose en paix.