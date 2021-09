Du edge computing dans ta Xbox

Microsoft a sorti une nouvelle version de l'OS des Xbox (One et Cerises) et il comprend Edge, le navigateur web de MS. Comme ce dernier est à base de Chromium et qu'il supporte la souris et le clavier, vous pouvez faire plein de belles choses sur votre Xbox comme aller sur Factornews ou sur Discord mais aussi streamer des jeux Steam ou Stadia.Encore mieux : il est possible de faire tourner des émulateurs avec support du pad ! Ces derniers tournent d'ailleurs plutôt bien sur Series S y compris pour des consoles relativement modernes comme la N64. Le seul souci semble être le son. Vous ne pouvez pas charger des roms depuis la console donc il faudra trouver des liens direct vers ces derniers ou les héberger sur votre propre serveur web. Ou alors vous pouvez piocher dans l'immense collection d'Archive.org