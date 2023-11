Dragon's Dogma 2 fait le beau et annonce sa date de sortie

Hier, nous avons eu un petit rendez-vous avec le Showcase de Dragon's Dogma 2 , où l’on a pu décrocher la date de sortie, comme un trésor pas si bien planqué vu les fuites récentes. Quoiqu’il en soit, les fans vont pouvoir préparer leurs manettes, parce que le jeu débarque sur Steam, Xbox Series, et PlayStation 5 le 22 mars 2024.Il y a plus ! Nous avons eu également une présentation détaillée et sans surprise au programme, il y aura des combats épiques, même contre des boss tellement énormes "qu'ils auront leur propre satellite", différentes classes , des pions qui restent fidèles au poste, et toujours la possibilité de personnaliser votre avatar. Pour les curieux, les bandes-annonces sont ci-dessous, prêtes à vous en apprendre davantage sur le futur titre.