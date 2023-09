Dragon's Dogma 2 pète la classe en vidéo

Il vous aura sans doute échappé qu'en ce moment même se tient l'édition 2023 du Tokyo Game Show. C'est normal, on ne vous en voudra pas, même avant la pandémie c'était l'un des salons "internationaux" les moins utiles, comprenez par là qu'il était surtout brandi une fois par an pour affrioler les weebs. À défaut de nous offrir des annonces fracassantes, il nous donne tout de même de temps en temps l'occasion de découvrir de jolies vidéos des jeux à venir, et c'est aujourd'hui le cas avec Dragon's Dogma 2 Alors, gardons la tête sur les épaules, par "joli", il ne faut pas s'attendre à des graphismes époustouflants de la part du titre de Capcom, mais ça tombe bien, ce n'était pas non plus ce qui faisait le charme du premier volet. La vidéo s'attarde plutôt sur la variété des possibilités de gameplay offertes par les différentes classes en jeu. Dragon's Dogma est attendu sur Steam, PS5 et Xbox Series mais aucune date de sortie n'est encore avancée.