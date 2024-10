le jeu de base est à 70 euros

ajoutez 4 euros pour le "pre-order pack"

ajoutez 10 euros pour le "Ultimate Upgrade Pack"

ajoutez 35 euros pour le "Season Pass"

ajoutez 15 euros pour le "Anime Music Pack 1"

ajoutez 15 euros pour le "Anime Music Pack 2"

Un n-ième jeu Dragon Ball appelé Sparkling Zero Alpha Super Z est sorti dans toutes les bonnes crèmeries et on a rarement fait plus débile niveaux prix :Un café l'addition qui se monte donc à 149 euros pour un jeu de combat dans un univers sur-utilisé qui a déjà été rentabilisé des milliards de fois et dont le créateur originel ne touchera pas un centime vu qu'il a passé l'arme à gauche. Dans le genre calculs rénaux, ça se pèse. Petit jeu pour chez vous : les trois captures qui suivent viennent de trois jeux Dragon Ball différents : Kakarot, Zero et Xenoverse 2. Mais lequel est lequel ?