Dojo Masters : un hommage aux classiques des jeux de combat

Je suis un grand fan de Street Fighter II et j'ai essayé de nombreux jeux de combat depuis les époques de la NES jusqu'à la PlayStation 2. Il faut cependant reconnaître que je ne connais souvent que de nom ce qui s'était fait avant (et un peu après aussi). Pourtant, il y avait quelques pépites, et c'est vrai qu' International Karate + ou The Way of the Exploding Fist , par exemple, ont gardé leur charme d'antan. Alors, lorsque j'ai appris grâce à un Panda l'existence de Dojo Masters , un jeu de combat en pixel art destiné aux nostalgiques, et qu'en plus il est sorti le 17 juillet dernier sur Steam, je me suis dit : banco, parlons-en.Comme vous le verrez dans la bande-annonce, Dojo Masters, développé par le petit studio indépendant Pixeled Vision , reprend certes les codes graphiques de ses aînés, mais également pas mal la vision du gameplay. À un rythme toutefois plus soutenu. Plusieurs arts martiaux sont ainsi représentés ; je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a du karaté, de la boxe anglaise, du muay-thaï, et même du kendo. Les enchaînements semblent légèrement arcade, nécessitant seulement deux boutons (comme avant), mais il faut reconnaître que ça a l'air varié et on nous promet un titre "easy to learn, difficult to master".De plus, le jeu propose du solo, des affrontements ou de la coopération, que ce soit en local ou en ligne. En parlant de local, cela peut monter jusqu'à quatre joueurs. Il y a plusieurs modes : les classiques Arcade et Survie, ainsi que le Free-For-All pour jouer avec des amis et/ou participer à des combats en équipe. Vous pourrez créer et personnaliser vos combattants, puis les partager, ou bien, si vous avez la flemme, les télécharger. Oui, dans Dojo Masters, il y a le support de Steam Workshop. Je crois qu'il ne reste rien à ajouter... ah si, hajime !