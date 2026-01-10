ACTU
Distant Shore: BRETAGNE, la Bretagne, ça vous gagne
Un nouveau jeu avec "Bretagne" dans le titre, ça interpelle. Du coup, petit visionnage pour découvrir un jeu à la croisée de Portal et de Mirror's Edge ou les portails sont remplacés par des aimants que l'on peut activer soit pour s'attirer soit pour se repousser, et faire tout un tas de manipulations physiques et électriques de son environnement. Le rendu est éthéré, le level design tout en verticalité et en recherche de chemin pour avancer et tout cela s'annonce fort intéressant.
Derrière ce titre se trouve le studio Distant Shore (qui aurait pu prédire), basé chez nous en France à Angoulème, et composé de vétérans ayant participé à Furi, DeadCore, LA Noire VR, Tomb Raider, Pax Dei, Narcosis, Ghost Recon Wildlands, Jusant entre autres.
Bref, tout cela nous fera garder un oeil sur ce jeu pour le moment sans date mais qu'on espère voir débarquer dans le courant de l'année sur Steam.
