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Disney part, Warhammer arrive

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Début janvier, Disney avait déjà retiré 14 anciens jeux de la vente sur Steam. C'est principalement des gens à licence sans grand intérêt mais on a quand même perdu Armed And Dangerous et Afterlife (publiés par LucasArts à l'époque). Il y a une semaine, 15 jeux Disney de plus ont disparu de la vente sur Steam et cette fois on perd Dark Forces et Outlaws. Vous pouvez toujours acheter les versions remasterisées par Nightdive de ces derniers mais c'est un peu étrange de la part de Disney surtout sans donner la moindre raison.

Pendant ce temps, Games Workshop a fait exactement l'inverse : ils se sont associés avec SNEG pour sortir ou ressortir une trentaine de vieux jeux Warhammer et Warhammer 40K sur Steam et à petit prix. Certains sont vraiment vieux comme Final Liberation: Warhammer Epic 40,000 ou Warhammer: Dark Omen. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont tous bien vieilli (mention spéciale aux cinématiques précalculées) mais on apprécie l'effort.

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