Deux piliers du JV ferment

Si vous trouviez que cette semaine était déjà bien pourrie, voilà qui ne va pas arranger les choses. Deux piliers du jeu vidéo ferment leurs portes. Le premier est Romhacking.net qui était la ressource ultime pour tous les romhacks. Le patron du site explique que cela fait quelques temps qu'il voulait passer le flambeau car c'est beaucoup de boulot. Il pensait avoir trouvé des gens bien mais il s'est avéré que c'était des gros trolls haineux donc il préfère lâcher l'affaire. Le site reste actif pour l'instant mais on ne peut plus uploader de romhacks. L'intégralité des données a été transférée chez Archive.org L'autre fermeture est encore plus brutale : Game Informer a cessé d'exister. Le magazine US de JV était publié depuis 1991 et avait été racheté par GameStop en 2000. GameStop vient de tout fermer et a viré tout le monde. On ne peut même plus consulter les archives du site web et le message d'adieu affiché n'a même pas été écrit par l'équipe. Cette dernière a découvert aujourd'hui qu'ils étaient tous virés au beau milieu de la création d'un nouveau numéro. Un membre de l'équipe était même en déplacement professionnel quand l'annonce été faite.