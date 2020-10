Deux daubes de plus sur Netflix

Décidément c'est le grand amour entre Netflix et Ubisoft. On connaissait déjà l'existence d'un film Beyond Good & Evil et d'une série Splinter Cell mais on vient d'apprendre que deux autres projets sont en chantier. Le premier est une adaptation d'Assassin's Creed en série Netflix. Un anime à la Castlevania aurait pu être cool mais il s'agira de prises de vue réelles. Jason Altman et Danielle Kreinik de la division Film & Television d'Ubisoft seront les producteurs exécutifs. On a pour l'instant qu'une courte vidéo à se mettre sous la dent. L'autre projet est une adaptation en film de The Division. Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain auront les rôles vedettes et le tout sera réalisé par David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw) avec un scénario de Rafe Judkins (Agents of SHIELD). Le tout est encore en pré-production donc il a le temps d'être rebooté une demi-douzaine de fois comme tout bon jeu Ubisoft. On rappelle que la meilleure série Ubisoft n'est pas une adaptation d'un de leurs jeux et n'est pas sur Netflix. Il s'agit de Mythic Quest sur Apple TV+.