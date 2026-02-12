ACTU
Denuvo DRM causent Denuvo problèmes
par CBL, email @CBL_Factor
Les jeux modernes sont souvent protégés par Denuvo mais il est courant que les développeurs enlèvent la protection quelques mois après la sortie du jeu sur PC. Il faut savoir que si les serveurs de Denuvo ferment, les jeux encores protégés ne se lanceront plus. Bref, on est bien content que Capcom ait enlevé Denuvo de Resident Evil 4 Remake. Le problème est qu'ils ont remplacé Denuvo par un autre DRM appelé Enigma.
En plus d'être une boite noire développée en Russie, Enigma semble taper à mort dans le CPU créant un goulot d'étranglement provoquant une chute de perf de 40% dans certains scénarios. Digital Foundry a confirmé le problème particulièrement dans les scènes où les "zombies" ne sont pas présents. Et tout cela pour quoi ? Le jeu est sorti il y a trois ans, s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires toutes plateformes confondues et a déjà été cracké. Ajouter Enigma a probablement du coûter du pognon et le résultat donne une mauvaise presse au studio juste avant la sortie de Resident Evil Requiem....
