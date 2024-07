Démos et merveilles

Faire connaitre le jeu avant que le jeu final ne soit sorti. Oui c'était la réponse évidente Dans pas mal de cas, le début d'un jeu n'est pas le reflet du jeu en lui-même. Trop de jeux de nos jours débutent par un tuto long et chiant ou des tonnes de cinématiques. La démo d'Half-Life premier du nom par exemple proposait un niveau qui n'était pas dans le jeu final 2H ne suffit pas toujours pour juger de la qualité d'un jeu. Pour un 4X type Civ, il vaut mieux un nombre de tours limités qu'un temps limité Il y a des gens qui achètent des jeux pourris et qui ne voient pas le temps passer ou qui s'endorment dessus et après il est trop tard pour se faire rembourser. Sont-ils sous l'emprise de cigarettes qui font rire ? Ecrivent-ils pour Factornews ? Personnne ne le sait

Valve veut donner un coup de boost aux démos sur Steam et a changé la manière dont elles fonctionnent en les traitant comme des jeux à part entière. Côté utilisateurs, on peut donc les ajouter/retirer de sa ludothèque sans avoir à les installer. Côté développeurs, les démos peuvent avoir leurs propres pages Steam (comme les DLC) et on peut les ajouter à sa liste de souhaits. Mais la question qu'on se pose est "pourquoi créer des démos quand on peut se faire rembourser un jeu quand on y joue moins de 2H ?". J'ai plusieurs réponses.Y'a-t-il une démo que vous avez finie encore et encore au point d'y jouer plus qu'à des jeux complets ?