Deliver Us Mars : Is there life on it ?

Système d'exploitation : Windows 10 64bit

Processeur : Intel i5-4590 / AMD FX-8350

Mémoire vive : 8 GB

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390

DirectX : Version 11

Système d'exploitation : Windows 10/11 64bit

Processeur : Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 2600

Mémoire vive : 16 GB

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD RX 5600 XT

DirectX : Version 12

C'est la dernière ligne droite pour les développeurs de KeokeN Interactive , leur prochain jeu sort dans moins d'un mois. Aussi, ils nous rappellent l'existence de Deliver Us Mars à travers une nouvelle petite bande-annonce où vous ne verrez rien de nouveau, mais pour les amateurs ça vous donnera forcément l'envie d’aller fouler la planète rouge. On en profite d’ailleurs pour partager les configurations minimales et recommandées pour le titre.Configuration minimale :Configuration recommandée : Il s'agit d'un AA , donc il ne demande pas une grosse configuration. Il n'est pas impossible que le ray tacing soit disponible quelque temps après l'arrivée du jeu s’il n’est pas déjà présent dans le titre à sa sortie, comme cela s'était produit avec l'opus précédent Deliver Us The Moon . Sa suite, Deliver Us Mars devrait arriver quant à elle le 2 février 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.