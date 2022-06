Deliver Us Mars attaque avec du gameplay

Même si le jeu était loin d'être parfait Deliver Us The Moon était une bonne surprise à sa sortie à l'époque. Un simulateur de marche en vue objective, avec certes des énigmes qui n'étaient pas très difficiles, mais qui laissait pantois devant la variété des situations et des environnements pour un jeu indépendant.

Après nous avoir fait marcher sur la Lune, KeokeN Interactive a décidé de remettre le couvert avec une suite, et une nouvelle destination est au programme spatial : la planète rouge. Attendez-vous a des nouveautés en termes de gameplay comme l'escalade, et forcément au dépaysement de fouler Mars pour la première fois, comme vous pourrez le voir dans la bande-annonce ci-dessous. Deliver Us Mars est attendu le 27 septembre 2022 pour un tarif de 29,99€, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.