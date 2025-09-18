ACTU
Découverte : Gears of War: Reloaded
par billou95, email @billou_95
Après l'excellent Gears 5 et avant un E-Day qu'on attend de pied ferme, le studio The Coalition revient aux basiques avec un remaster complet de l'épisode OG, à savoir Gears of War dans une version Reloaded. Ici, on prend l'Unreal Engine 3 et on le pousse dans ses retranchements pour obtenir un jeu dans lequel on s'est lancés à Lanzor perdus en coop avec Frostis. Et franchement, le résultat est vraiment bon comme vous pourrez le voir dans le replay de notre session streaming ci-dessous.
NDLR: Désolé pour les petits soucis de volume sonore bas, et l'absence de retour micro, liés au client Discord de la PS5 qui a tendance à péter les réglages son...
