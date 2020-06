Dead Cells arrive sur Android

À l'été 2018 et après un long accès anticipé, Motion Twin sortait Dead Cells , formidable metroid/rogue/vania/ish qui a aspiré l'âme et le temps d'une multitude de joueurs et de joueuses à travers le monde. L'été dernier, il avait eu l'étrange idée de sortir sur mobiles et tablettes Apple Playdigious s'y était collé, en adaptant la jouabilité : une interface tactile personnalisable avec entre autres la possibilité de swiper pour esquiver, du auto hit pour faciliter les choses, et un support des manettes compatibles Apple si jamais. C'est au tour des appareils Android d'accueillir cette version mobile, sensiblement identique à celle de l'iOS. Vendu 9,99€ sur Google Play Store, le jeu bénéficie d'une ristourne de 10% si vous l'achetez maintenant.Ici chez Factor on avoue être resté bien au chaud sur la version PC, qui a bénéficié d'un solide suivi sur le long terme, avec notamment The Bad Seed , un DLC (payant, mais pas cher) sorti en début d'année. Si vous avez posé les mains sur ces versions mobiles, n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience en commentaires.