ACTU
Dawn Of War IV se montre
par CBL, email @CBL_Factor
On a hésité à résumer le PC Gaming Show Tokyo Direct mais histoire de vous faire gagner du temps et de préserver notre santé mentale, on va newser uniquement les trucs qui ont l'air cool à commencer par une nouvelle bande-annonce de Warhammer 40000 Dawn of War IV.
Elle nous balance près de 2 minutes de gameplay et confirme le retour aux sources à savoir du STR à l'ancienne avec construction de bases et trois tonnes d'unités qu'on envoie au casse-pipe. On rappelle que Relic a passé la main à KING Art (Iron Harvest). Il est question d'une campagne de plus de 70 missions et de quatre factions différentes : les Space Marines (chapitre Blood Ravens), leurs potes de l'Adeptus Mechanicus, les Orks et les Nécrons. Sortie prévue courant 2026.
