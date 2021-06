Dark Alliance s'introduit

Le nouveau Dungeons & Dragons: Dark Alliance dont on vous parlait ici (à ne pas confondre avec l'ancien Baldur's Gate: Dark Alliance dont on vous parlait au même endroit, suivez un peu) sort dans à peine deux semaines, donc Wizards of the Coast s'est dit que c'était le bon moment pour présenter son jeu en vidéo. On y apprend que ça sera un action-RPG des plus banals à jouer en solo ou en coop, dans un univers D&D lui aussi des plus banals. Et parce qu'il faut bien quelque chose pour espérer se démarquer, le jeu semble avoir misé sur un humour bien lourdingue à la Borderlands, situé dans la zone en dessous de la ceinture mais au dessus des genoux.