Dark Alliance revient

À moins que le moteur de recherche ne me joue des tours (et je ne peux pas croire que ça soit le cas), on ne vous avait pas parlé de l'annonce de Dark Alliance , un action-RPG orienté coop dans l'univers de Dungeons & Dragons. Ca sort en juin, on ne sait pas grand chose à son sujet si ce n'est qu'il a l'air assez con-con si on en croit le trailer d'annonce visible ci-dessous. Mais ce n'est pas lui qui nous intéresse aujourd'hui.Non, celui qui nous intéresse, c'est Baldur's Gate Dark Alliance , le jeu sorti en 2001 sur PS2 puis porté sur GameCube. C'était un chouette jeu qui, plutôt que d'essayer de transposer bêtement sur console le gameplay CRPG de Baldur's Gate, en faisait un action-RPG jouable seul ou à deux (en coop local évidemment, en 2001 Internet n'existait pas encore et on communiquait par télégraphe) franchement réussi, nerveux et très joli.Et pourquoi il nous prend l'envie de vous parler aujourd'hui d'un jeu qui fêtera ses 20 ans cette année ? Tout simplement parce que dans ce qui ne peut être qu'un accès de démence, Interplay et Wizards of the Coast ont décidé d'extraire le jeu du carton poussiéreux dans lequel il croupissait, et de le ressortir sur Xbox One, PS4 et Switch. Quand ça ? Aujourd'hui (et plus tard dans l'année sur PC). À quel prix ? 30€. Pourquoi donc ? Bien malin qui saurait le dire.En tout cas, la vidéo que l'on pique à IGN montre un jeu qui baigne clairement dans son jus de l'époque, et pour cause : ce n'est pas un remake, ni même un remaster, c'est juste une montée en résolution pour que vous puissiez profiter dignement de graphismes vieux de deux décennies sur votre magnifique télé OLED 65".