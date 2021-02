Cyberpunked

Le patch 1.2 pour Cyberpunk 2077 devait sortir sous peu mais CD Projekt vient d'annoncer qu'il sortirait au final après le 15 Mars. La cause du retard est le hack massif dont le studio a été victime . Selon Bloomberg , le hack aurait mis les développeurs au chomage technique pendant deux semaines. Les informations personnelles des employés comme leurs numéros de passeport seraient dans la nature.Les employés en question auraient été invité à contacter leur banque et leur gouvernement (beaucoup de développeurs de CDPR ne sont pas polonais) pour leur signaler le hack et bloquer toute tentative de vol d'identité. Un jeu polonais sur le cyberpunk qui se trouve la cible d'une attaque sortie tout droit d'une oeuvre cyberpunk... C'est cela qu'on appelle la polonaise inversée ?