Ce n'est pas la mise à jour 1.6 déployée le 6 septembre mais bien la diffusion de la série animée Cyberpunk: Edgerunners le 13 de ce mois, qui aura relancé l'intérêt pour le jeu Cyberpunk 2077 . A en croire la page Steam DB , le titre est même monté jusqu'à plus de 85000 joueurs aujourd'hui, alors qu'en début de semaine il côtoyait les 24000.Force est de constater que le boulot réalisé par le studio Trigger sur l'adaptation est impressionnant et très respectueux du support vidéoludique. On a vraiment l'impression de se replonger dans la ville de Night City que l'on a visitée en tant que joueur, et on y reconnait les endroits emblématiques ou certains personnages secondaires. L'authenticité va même jusqu'à utiliser les mêmes interfaces et HUD.En revanche, c'est dommage que la mission annexe qui concerne l'animé dans l'"Edgerunners update" du titre originel soit si anecdotique au regard du potentiel de ce qu'elle aurait pu être. Mais heureusement les quelques contrats bonus bienvenus ont rattrapé un peu le tout dirons-nous.