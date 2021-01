Cyberpunk 2077 : mods et travaux

Phil's HDR ReShade améliore les couleurs et la netteté pour ceux qui n'ont pas de carte RTX

BORDERLANDFY2077 transforme drastiquement le rendu en ajoutant du cel-shading à la Borderlands. Le résultat est assez dingue.

Tout le monde s'excite devant le ReShade Doom mais ça ressemble plus à un jeu PS1 qu'au vénérable jeu d'id software.

Le patch 1.1 pour Cyberpunk 2077 vient de tomber et il améliore tout plein de choses . En plus d'optimiser la gestion de la mémoire et d'éviter pas mal de retours bureau, il corrige des bugs de quête bloquants. Gag : en corrigeant un des bugs ("Takemura ne vous téléphone pas dans Down on the Street"), ils ont introduit un autre bug : Takamura appelle mais le ne vous dit rien bloquant toute progression. La solution consiste à recharger une ancienne sauvegarde. Quand on vous dit qu'il ne faut pas passer en prod' un vendredi soir...Pendant ce temps, les moddeurs ne chooment pas et les mods fleurissent. Mise à part pour les motos, la conduite est insupportable dans Cyberpunk et rappelle celle de GTA IV. Better Vehicle Handling améliore drastiquement le comportement des caisses. En 2077, on peut acheter des bras bioniques mais on ne peut pas changer de coupe de cheveux. Heureusement il y a Arasaka Appearance Updater qui permet de changer sa tronche. Il est possible de changer pas mal d'options graphiques mais CDPR ne va pas assez loin au goût des moddeurs. Config Overhaul vous permet donc de fouiller dans les options cachées. Dans le même genre, Better Controls Menu permet de remapper certaines actions.Pour ceux qui ne sont pas satisfaits du rendu de base, téléchargez ReShade et testez les mods qui suivent:Si vous avez d'autres mods à nous conseillez, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires !