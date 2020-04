Cyberpunk 2077 : la date de sortie confirmée

Malgré la pandémie actuelle, le développement de Cyberpunk 2077 continue. Les 600 personnes sur le projet bossent de chez eux. CD Projekt a expliqué que le jeu était plus ou moins fini et que les mois à venir serviront à filer un gros coup de polish. Le jeu devrait donc sortir en Septembre comme prévu ce qui sera parfait vu qu'on sera tous au chômage. Le seul problème est la localisation vu que la majorité des studios d'enregistrement sont fermés. Du coup, les voix manquantes arriveront sous forme d'un patch à télécharger le jour de la sortie du jeu. Cyberpunk 2077 a déjà reçu sa classification officielle de la part des différents organismes (PEGI, ESRB...). Elle n'est pas encore publique mais on imagine un gros M/18+ vu que le jeu comporte entre autres un gang qui protège les travailleurs du sexe . Les versions PS5 et XSeX sortiront après le lancement des consoles. La version XSeX sera gratuite pour ceux qui ont pris le jeu sur XO . L'autre bonne nouvelle concerne les aventures de Geralt.En effet, The Witcher 3 continue d'être une poule aux oeufs d'or. En 2019, il s'est vendu 6,5 millions d'exemplaires du jeu, la meilleure année en termes de ventes juste après 2015, l'année de sortie du jeu, en partie grâce à la série Netflix . 11% des ventes ont réalisées sur Switch et 53% sur PC. On verrait bien CD Projekt sortir une version PS5 et XSeX histoire d'amasser quelques millions d'exemplaires de plus.