Cyberpunk 2077 : caisses, classe et crasse

CD Projekt RED a diffusé un nouvel épisode Night City Wire consacré en grande partie aux véhicules du jeu. On découvre les différents types de caisses qu'on pourra conduire et la manière dont CD Projekt RED a créé les bruitages. On est assez supris de voir autant de moteurs à combustion en 2077 mais pourquoi pas. Il est aussi question des différents style vestimentaires de Night City qui permettant rapidement d'identifier à quel genre d'individus on a affaire.Nos (notre ?) lecteurs utilisant Stadia seront ravis d'apprendre que le jeu sortira sur la plateforme de Google en même temps que les autres soit le 19 Novembre. Par contre on est moins ravi d'apprendre que le crunch n'a pas débuté il y a quelques semaines . Pour certains développeurs, le crunch serait constant depuis Mai 2019 . On attendra une enquête plus approfondie pour confirmer les dires mais ce ne serait pas étonnant vu le passif du studio.