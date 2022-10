Cultic sort de terre

Les amateurs de FPS pour vieux ont été gâtés il y a quelques semaines avec la sortie de la version 1.0 de l'excellent Prodeus , et voilà qu'ils vont pouvoir se faire un nouveau fix avec l'arrivée du premier chapitre de Cultic . Dévoilé pendant la Realms Deep 2021 et remontré pendant l'édition 2022 , le jeu de Jason Smith édité par 3D Realms vous proposera de flinguer des satanistes en robes de bure et d'exploser des démons à coups de bâtons de dynamite, exactement comme à la bonne époque de Blood . Ca va à fond dans l'esthétique rétro, peut-être un peu trop pour certains, mais le filtre qui limite la palette de couleurs peut être désactivé s'il n'est pas à votre goût.Ce premier chapitre comporte une dizaine de niveaux pour le scénario et une poignée de maps dédiées au mode survie, et devrait vous occuper trois à cinq heures en échange d'une dizaine d'euros à peine . La deuxième moitié du jeu n'a pas encore de date de sortie mais on table sur au moins un ou deux ans avant de la voir débarquer.