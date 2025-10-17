ACTU
CS 2 : le casino de Valve
par CBL, email @CBL_Factor
Quelle que soit la saison ou le mois, il y a un jeu qui quitte rarement le top 5 de Steam en terme de chiffre d'affaires : Counter-Strike 2. Il faut dire que le FPS mythique de Valve fait regulièrement des pointes à 1,5 million de joueurs simultanés. Et ces derniers achètent des choses. Mais quoi en fait ? Des loot boxes. Plein. En 2023, on estime que Valve s'est fait 1 milliard de dollars sur ces dernières. Des estimations récentes montrent que Valve toucherait 130 millions de dollars par mois rien qu'avec CS 2. Pour vous donner un ordre d'idée, si CS 2 était la seule source de revenus de Valve, ils seraient aussi gros que Capcom.
Mais pourquoi autant de loot boxes ? L'idée est que les joueurs espèrent tomber sur un habillage rare afin de le revendre sur les nombreuses places publiques. C'est l'équivalent d'acheter des tickets à gratter au marchand de tabac. Certains habillages se revendent pour quelques centaines voir quelques milliers de dollars. On parle d'un marché de près de 6 milliards de dollars. Valve ne se fait pas de blé sur les ventes d'habillages sauf les rares vendus sur le Steam Community Market. Mieux encore : ce n'est même pas Valve qui crée les habillages. Ce sont les utilisateurs via le Workshop tout comme une bonne partie des niveaux du jeu. En clair, la marge que Valve se fait sur CS2 doit être absolument délirante.
