Crimson Desert fait le beau pendant onze minutes
par Buck Rogers, email
Cela fait plusieurs années que le prochain jeu de Pearl Abyss, on veut bien entendu parler de Crimson Desert, est repoussé. Ce n’était pas en définitive une mauvaise chose, car bien que les possibilités de gameplay aient l’air plus qu’étoffées et le monde ouvert généreux, on a vraiment l’impression de découvrir un peu de nouveauté à chaque présentation.
Nos confrères d’IGN nous ont ainsi partagé en exclusivité une vidéo de 11 minutes, où l’on voit entre autres la possibilité d’utiliser un grappin, et quelques améliorations concernant l’aptitude pour planer. Bien évidemment, on a le droit à divers affrontements, dont l’utilisation de canons d’artilleries. Je vous laisse découvrir tout cela plus en détails ci-dessous.
Préparez-vous à dire adieu à tout semblant de vie sociale à partir du 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
