Counter-Strike : à fond dans la suite mais pas trop

En fouillant dans les nouveaux pilotes Nvidia, le compte Twitter Gabe Follower 2 est tombé sur un certain "Counter-Strike 2" associé à deux exécutables : "csgos2.exe" et "cs2.exe". Suite à cela, le journaliste Richard Lewis a confirmé que Valve bossait sur une nouvelle version de Counter-Strike Global Offensive utilisant le Source 2 et qui sortirait prochainement.Gabe Follower 2 et Richard Lewis sont par contre en désaccord sur le nom. Richard Lewis pense que cette nouvelle version s'appellera Counter-Strike 2 tandis que Gabe Follower 2 pense qu'elle conservera le nom Counter-Strike Global Offensive. Le nom des exécutables dans les pilotes Nvidia laisse pense que Valve hésite entre les deux mais la deuxième option semble la plus probable au vu de ce que Valve a fait pour DotA 2 . Quoi qu'il en soit, CS:GO va sur ses 11 ans donc un ravalement de façade s'impose.