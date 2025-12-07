ACTU
[Copinage] Jim Queen à la Recherche de la Chloroqueer de Bobbypils
par Xavor2Charme, email
Si vous ne connaissez pas le nom du studio, vous connaissez sûrement ses productions. Bobbypils a produit de nombreuses séries animées pour adultes comme les Kassos, Vermin, Monsieur Flap, Peepoodo ou, concernant le jeu vidéo, les adaptations de Dead Cells ou Blood Dragon. Ils ont donc lancé sur Ulule une campagne de financement pour les aider à boucler le budget de leur premier long métrage, Jim Queen à la recherche de la Chloroqueer.
Réalisé par Marco Nguyen et Nicolas Athané, le film nous promet une plongée dans la communauté des Gym Queen, hommes homosexuels adorant la musculation et le fitness, dont Jim Parfait est le roi. Jusqu’au jour où il contracte l’hétérose, menaçant de faire de lui un hétérosexuel. L’occasion pour lui de traverser Paris de communauté queer en communauté queer afin d’empêcher sa transformation.
Les trailers et extraits donnent très envie, le studio est connu, la moitié des réalisateurs font partie de ces communautés (l’autre partie est composée de darons hétéros à monospace). Un financement de 100 000 € ne devrait être qu’une simple formalité. Après déjà un Kickstarter complètement loupé au printemps dernier, Bobbypils est revenu sur Ulule et il reste encore un peu moins de la moitié du financement à couvrir en une dizaine de jours. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont nuls en com ou quoi mais le film fut tout de même difficile à produire jusqu'ici car le contexte actuel fait qu’il est compliqué de trouver de l’argent pour un film ouvertement queer (coucou Canal +).
Donc, si tout cela vous parle, vous pouvez soutenir le film sur Ulule. Pour être tout à fait transparent, un des réalisateurs est mon beau-frère. Votre don vous permettra donc aussi de faire vivre la famille 2Charme.
