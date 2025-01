[Copinage/Hommage] Le Corsaire, l'Astronome et l'Armateur

On ne parle pas souvent de livres sur Factornews. Pratiquement jamais en fait. Mais bon celui-ci est spécial vu qu'il a été écrit par feu mon paternel. André Zysberg était historien et il a été successivement agrégé, docteur puis professeur à l'université de Caen. Sa spécialité était l'histoire de France durant l'époque moderne (1492-1789) et particulièrement l'histoire maritime. Mais en plus d'être un enseignant-chercheur, c'était un écrivain. Il a écrit ou co-écrit un bon paquet de livres . Ce n'est jamais de la fiction mais ça se lit comme tel ce qui rend les sujets traités plus abordables pour le commun des mortels.Son dernier livre, Le Corsaire, l'Astronome et l'Armateur, raconte une épopée peu probable dans laquelle un capitaine-corsaire accompagné d'un négociant et d'un moine-astronome se lancent à la conquête de l'Amérique du Sud, les premiers pour faire fortune et le dernier pour observer les satellites de Jupiter. Il est paru aujourd'hui aux Editions du Cerf et été co-écrit avec ma mère et les Butis, des amis de longue date. Comme ses autres livres, ça se lit comme un roman et c'est évidemment une histoire vraie, tirée de journaux de bord, de livres de compte et de diverses archives.Je dois à mon père mon goût pour l'informatique. C'est grâce à lui que ma famille a eu ses premiers ordinateurs gentillement prêtés par différents organismes afin que mon père puisse travailler de chez lui (un précurseur : mes potes pensaient même qu'il était chômeur). Une fois que sa journée de travail était finie, je me glissais dans son bureau pour jouer aux jeux piratés obtenus par le boulot de ma mère.C'est aussi grâce à lui que j'ai découvert Internet. Mon père fut directeur de l'informatique à la Bibliothèque nationale de France entre 1993 et 1996 et une de ses premières directives fut de relier la BNF au réseau ce qui m'a permis de découvrir les débuts du web, d'abord à son bureau puis à la maison grâce à un modem 14400 bps. Mon premier site web "professionnel" a même été développé pour lui en scannant des documents d'archive avec un scanner à main.Mais bien évidemment, je lui dois ma passion pour l'écriture sous toutes ses formes. Il m'a appris à chercher des sources, croiser les informations et mettre le tout sur papier. Il m'a aussi appris que l'important n'est pas d'accumuler de la connaissance mais de la partager. Il était très appréciés de ses étudiants en partie pour ses cravates bariolées et son sens de l'humour, n'hésitant pas à balancer des références improbables en plein cours d'amphi.En privé, c'était un passionné de photo, de vélo et de cinéma. C'était un bon vivant qui adorait la mer bien que ce soit un piètre marin et qui a du se baigner dans toutes les plages de France et de Navarre. Entre deux livres, il a trouvé le temps de se marier et de faire trois enfants. Fils de tailleur qui est mort quand il était très jeune, il n'a jamais cherché la richesse et la gloire. Il a rejoint l'Histoire le 8 décembre 2024 à Cherbourg à 77 ans.