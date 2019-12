Coop-pain/coop-pine

La mise à jour Remote Play Together est désormais accessible à tous les utilisateurs Steam. On rappelle qu'elle permet de jouer aux jeux proposant du multi local via Internet en diffusant le jeu depuis son PC vers celui des copains.Valve est encore plus loin en permettant d'inviter les amis qui utilisent le client Steam Link sur iOS et Android. Pour fêter cela, il y a tout un tas de jeux en soldes jusqu'à lundi